Eemshaven zo druk dat schepen moeten worden weggestuurd

Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de Eemshaven schepen moet wegsturen omdat het te druk was.

Dat gebeurde onlangs. Het gaat om enkele schepen die moesten worden doorgestuurd naar de Duitse havenstad Emden.

'Enorme uitdaging'

'Er liggen hier soms schepen vier rijen dik aan de kade', zegt directeur Cas König van Groningen Seaports.

'Er zijn enorme activiteiten voor het op zee bouwen van windmolens, er zijn kolenschepen, het cruiseschip Aïda Nova lag er, in het weekend lopen viskotters binnen. Al met al een enorme uitdaging voor onze mensen van de havendienst om zoveel mogelijk schepen naar binnen te halen.'

Vaker

Maar voor het eerst in de havengeschiedenis lukt dat dus niet met alle schepen, en dat zal nog vaker gebeuren.

König: 'Het komt nu ook al voor dat ze buiten de haven op een plekje wachten, of langzamer gaan varen als er toch geen plaats is. En Emden werd ook al gebruikt als 'overloop' voor schepen waarvoor geen plaats is. Maar schepen wegsturen, dat hebben we nooit eerder moeten doen.'

Natuurlijk zijn we blij dat de haven zo in trek is', zegt de havendirecteur, 'maar liever willen we alle schepen die dat willen naar binnen halen.'

Meerpalen

Zijn er dan mogelijkheden om de capaciteit van de Eemshaven te vergroten?

König: 'Dat is erg lastig. Het gaat om een Natura 2000-gebied, dus richting zee kunnen we niet uitbreiden. Ook naar het zuiden is lastig vanwege de dijk. Je zou kunnen denken aan meerpalen waar schepen aan kunnen liggen zonder gebruik te maken van een kade, maar dat is ook een forse uitdaging en geen goedkope exercitie.'

