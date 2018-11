Koken en uitserveren voor het goede doel

Zo'n 400 vrijwilligers schotelen vanaf donderdag gasten culinaire hoogstandjes voor in de Happietaria. 'Zo zorgen we ervoor dat 100 procent van de winst naar het goede doel gaat', zegt Wierd Folkertsma.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Koken voor het goede doel

Het is de 24e keer dat het pop-up restaurant in Stad de deuren opent. Dit jaar gaat de winst naar rampenpreventie in Nepal, Bangladesh en India. 'Dit doel gaat voor duurzame ontwikkeling. Wij denken dat dit de beste manier van ontwikkeling is.'



Stemmen maar

Het is verkiezingsdag in de nieuwe gemeente Groningen, Het Westerkwartier en het Hogeland. Om middernacht opende het eerste stembureau de deuren.



Verslaggevers Robert Pastoor, Jan Been en Martin Drent volgende verkiezingen op de voet in 'hun' gemeente. Ze geven een tussenstand van de opkomst rond zes uur. Maar, zo plaatst Drent een kanttekening vanuit Zoutkamp. 'Veel mensen zullen, net als in andere gemeenten, na etenstijd gaan stemmen.'



Bij de drie gemeenten spelen allemaal andere belangen. 'Wat stemt Haren?' is de grote vraag op het gemeentehuis aldaar. In Westerkwartier doen de nu nog Winsumer dorpen Garnwerd, Feerwerd en Ezinge mee. En Het Hogeland? Dat wordt de grootste gemeente van Groningen qua oppervlakte.



Grunneger tapijtkoning

Stadjer Jens Buis (20) heeft het tot de finale geschopt van een ontwerpwedstrijd van een Zweedse tapijtfabrikant. Hij heeft volgens een vakjury een van de mooiste tapijten ter wereld ontworpen. 'Ik heb een gat in de lucht gesprongen.' Als Buis wint, wordt het tapijt in productie genomen. 'Dat vind ik nog vetter dan een geldprijs.'



Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.