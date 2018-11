Topman Agentschap Telecom in beeld als nieuwe Nationaal Coördinator Groningen

Directeur Peter Spijkerman van het Agentschap Telecom is de voornaamste kandidaat om de nieuwe Nationaal Coördinator Groningen (NCG) te worden. Hij moet waarnemend-NCG Herman Sietsma opvolgen.

Indrukwekkend cv

Volgens ingewijden heeft Spijkerman (1961) een indrukwekkend cv. Hij is sinds april 2010 directeur-hoofdinspecteur bij het Agentschap Telecom in Groningen. Dat valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Daarvoor was Spijkerman zes jaar directeur van het toenmalige AgentschapNL, dat later is opgegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het is nog onbekend wanneer Spijkerman officieel wordt benoemd en wanneer hij begint in zijn nieuwe functie.

Tijdelijke NCG

Sietsma werd afgelopen zomer aangesteld als waarnemend-NCG nadat Hans Alders opstapte. De benoeming van Sietsma was vanaf het begin tijdelijk. Hij zwaait na komende maand af.

Lees ook:

- Sietsma stopt op 1 januari als waarnemend NCG

- Herman Sietsma is de tijdelijke opvolger van Alders

- Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen