Het Hogeland is 'niet de grootste' gemeente van Nederland

Is de toekomstige gemeente Het Hogeland qua oppervlakte straks de grootste gemeente van Nederland? 'Nee hoor', zeggen ze in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân. 'Dat zijn wij nog steeds.'

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan fuseren en vormen per 1 januari 2019 de nieuwe grote gemeente Het Hogeland. Inwoners gaan woensdag naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad te kiezen.

De toekomstige gemeente Het Hogeland heeft het zelf al een paar keer geroepen dat het de grootste gemeente van Nederland wordt. Na een klein onderzoek blijkt dat niet te kloppen.

De gemeente zegt 906,6 km² groot te worden (inclusief water). Dat getal komt uit De Bosatlas van de Wadden. Die heeft de cijfers die dateren uit 2017, van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is meegerekend dat de gemeente grondgebied gaat verliezen. Het gebied Middag-Humsterland hoort straks bij de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Nieuwe grond erbij

Maar wat is nu het geval? Dit jaar zijn er in ons land gemeenteraadsverkiezingen geweest. De gemeente Littenseradeel is toen opgehouden te bestaan en een deel van het grondgebied is naar de gemeente Súdwest-Fryslân gegaan. Die was al de grootste van Nederland, maar is daardoor nog groter geworden: 908 km² (inclusief water). Dus de Friese gemeente is groter.

Ook als het alleen om land gaat is Het Hogeland niet de grootste:

Súdwest-Fryslân heeft 578 km² land en 330 km² water

Het Hogeland heeft 486,6 km² land en 420 km² water

'Onze oppervlakte is net ietsje groter', legt burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân uit. Maar ze wil er geen wedstrijdje van maken. Daarentegen heeft ze wel wat goede tips voor de nieuwe grote gemeente. Want het hield de politiek in Groningen wel bezig dat ze de grootste worden vanwege de angst om de verbinding met de inwoners te verliezen.

Advies

'Het is te vergelijken met een buurtsuper die een grote supermarkt wordt. Die heeft een goede filiaalchef nodig. Dus de nieuwe directeur moet de nieuwe gemeente goed organiseren en inrichten', vertelt burgemeester De Vries. 'Ook moet de etalage er goed uitzien en voor de inwoners moet het duidelijk zijn wat het nieuwe gemeentebestuur doet, waar het voor staat en wat de producten zijn'.

Om de betrokkenheid van burgers te houden, zijn net als in Het Hogeland ook in Súdwest-Fryslân de meeste gemeentehuizen nog in gebruik.

Dorpswethouder

Verder werken ze in Friese gemeente met dorpswethouders om de verschillende kernen goed te bedienen. De dorpen zijn onderverdeeld onder wethouders. De Vries adviseert Het Hogeland dat ook te gaan doen. 'Verder hebben we dorpscoördinatoren die weten wat er speelt in het dorp, waardoor de lijntjes kort zijn.'

'En net als in een supermarkt moet je de inwoners meer zelf leren doen. Zoals dat ging met de zelfscanner. In een gemeente kan je steeds meer online regelen', besluit De Vries. Ze wenst de nieuwe -niet allergrootste- gemeente Het Hogeland succes toe.

