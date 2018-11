Vijftig jaar Refaja: 'Dat ik hier al zo lang werk, kan ik me niet voorstellen'

Het 50-jarig jubileum van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal valt op de dag dat Treant-topvrouw Carla van de Wiel afscheid neemt van de zorgorganisatie.

Het staat symbool voor de situatie: bij het Refaja is het feest, maar wel met een weemoedig gevoel. Uitgerekend in het jubileumjaar werden de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde gesloten.

47 jaar in dienst

Iemand die alles meemaakte in het Refaja Ziekenhuis is Janneke Dun. Ze werkt al 47 jaar in het Refaja en zag het zorglandschap in al die jaren veranderen.

'Dit is een hele lange tijd, maar wel mooi', zegt ze. 'Maar ik kan me niet voorstellen dat ik hier al zo lang rondloop', zegt Dun. Ze omschrijft de sfeer in het Refaja als volgt: 'Hier zijn er korte lijntjes, de sfeer is gemoedelijk, iedereen groet elkaar. Het is een warm bad.'

Geit gereanimeerd

In die 47 jaar maakte Dun veel mee. Eén herinnering springt er voor haar uit.

'In het verleden stond hier een hertenkampje naast. Daar werd een jong geitje geboren. De tuinman van dat hertenkampje kwam met dat geitje in het ziekenhuis aangerend. 'Je moet me helpen, dit geitje ademt niet meer', zei hij. Toen zijn we een geitje aan het reanimeren geweest...'

Expositie en feestavond

Het is slechts een van de verhalen die het ziekenhuis voortbracht. Om de geschiedenis niet te vergeten, is er een expositie ingericht met apparatuur uit de zorg van weleer.

Ook is er een feestavond belegd voor de medewerkers van het ziekenhuis. Komende vrijdag kunnen die met de voetjes van de vloer in stap-o-theek Fox in Stadskanaal.

