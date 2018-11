Avebe verdiende vorig jaar recordbedrag op aardappelen

Nog nooit verdiende Avebe zoveel op een aardappel als het afgelopen boekjaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het aardappelzetmeelconcern.

De prestatieprijs, het totaal dat Avebe aan een ton aardappelen verdiende, was 85,81 euro. Dat is 4 procent hoger dan het vorig jaar en daarmee een record.

Goede marktontwikkelingen

Volgens Avebe is het resultaat te danken aan een goed volume, een goed productieresultaat en goede ontwikkelingen in de markt. Met name in het zetmeel dat gebruikt wordt in voedingsmiddelen was een goede ontwikkeling.

Avebe investeerde het afgelopen boekjaar 55 miljoen euro in uitbreiding, verduurzaming en verbetering van de productiefaciliteiten.

Boeren en reserves

De boerenleden krijgen 98 procent van de prestatieprijs uitbetaald. De overige 2 procent gaat in de reserves van de coöperatie. Avebe heeft 2.300 leden in Nederland en Duitsland.

