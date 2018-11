Raadsverkiezingen Groningen: D66 maakt vrije val, GroenLinks grote winnaar

D66, tot woensdagavond nog de grootste partij in Groningen en Haren, heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen fors verloren. De partij ging van 21,8 naar 10,7 procent van de stemmen.

Grote winnaar was GroenLinks. Voor woensdagavond had de partij nog geen tien procent van de stemmen, nu 21 procent. De PvdA (13%) en D66 (10,7%) volgen als tweede en derde.

'Nieuwkomer' 100% Groningen (een afsplitsing van de Stadspartij) haalde 5,3 procent van de stemmen. Ook de PVV deed voor het eerst mee en haalde 3,3 procent van de stemmen. De Sportpartij bleef steken op 1,2 procent.

Zetelverdeling

Volgens de voorlopige zetelverdeling komt GroenLinks met 11 zetels in de nieuwe raad, gevolgd door de PvdA (6), SP (5), D66 (5) en VVD (4). De PVV kan op één zetel rekenen, terwijl de Sportpartij waarschijnlijk niet in de raad komt.

Opkomst

Voor deze herindelingsverkiezingen bracht 44,1 procent van de kiesgerechtigden zijn of haar stem uit. In totaal mochten 190.162 mensen stemmen.

Vier jaar geleden, toen de drie gemeenten nog afzonderlijk gemeenteraadsverkiezingen hielden, was de opkomst respectievelijk 54,5 procent (Groningen), 75,5 procent (Haren) en 64,6 procent (Ten Boer).

Uitslagen 2014

Vier jaar geleden, bij de laatste reguliere gemeenteraadsverkiezingen, haalde D66 de meeste stemmen binnen in de gemeente Groningen, gevolgd door de SP en de PvdA.

In Haren was D66 toen eveneens de grootste, met meer dan 30 procent van de stemmen. Gezond Verstand Haren - tijdens deze verkiezingen samengegaan met de Stadspartij en Algemeen Belang Ten Boer - was de tweede partij in Haren.

Die laatstgenoemde partij uit Ten Boer, Algemeen Belang, was vier jaar geleden de grootste in die gemeente. Vlak daarachter volgde het CDA.

