Raadsverkiezingen Het Hogeland: Gemeentebelangen de grootste

Gemeentebelangen Het Hogeland is woensdagavond de grote winnaar geworden bij de herindelingsverkiezingen. De partij kreeg bijna 5000 stemmen.

Achter Gemeentebelangen ontvouwde zich een spannende strijd tussen CDA, PvdA en de ChristenUnie. Daarbij kreeg het CDA net iets meer stemmen dan de andere twee.

Voigens de voorlopige zetelverdeling kan Gemeentebelangen rekenen op 8 zetels, gevolgd door het CDA (6), PvdA (4), ChristenUnie (4), GroenLinks (3), SP (2) en VVD (2).

Opkomst

Voor deze herindelingsverkiezing bracht 52,2 procent zijn of haar stem uit.

Vier jaar geleden, toen de gemeenten nog afzonderlijk gemeenteraadsverkiezingen hielden, was de opkomst respectievelijk 65,6 procent (Bedum), 57,7 procent (De Marne), 65,2 procent (Eemsmond) en 66,1 procent (Winsum).

Uitslagen 2014

Vier jaar geleden, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, werd Gemeentebelangen Bedum de grootste partij. Vlak daarachter eindigde het CDA op plaats twee, gevolgd door de PvdA.

Gemeentebelangen werd ook de grootste in Eemsmond. Daarachter pakte de SP nog ruim 16 procent van de stemmen, gevolgd door het CDA.

Bijna hetzelfde beeld was er in 2014 in Winsum. De winst was voor Gemeentebelangen. PvdA werd daar tweede en CDA derde.

Die partij werd in De Marne vier jaar geleden de grootste, met PvdA op twee en GroenLinks op drie.

