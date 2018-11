Deel dit artikel:













Verkiezingsupdate: Ruim eenderde heeft gestemd in Groningen (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

In de laatste tussenstand bij de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer heeft ruim eenderde van de kiesgerechtigden gestemd. Om 19 uur was de opkomst 36,4 procent.

Voor de gemeenteraadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Groningen mogen 190.162 mensen uit Groningen, Haren en Ten Boer hun stem uitbrengen. Ruim 69.200 mensen hebben dat inmiddels gedaan. Het Hogeland en Westerkwartier In Het Hogeland, de fusiegemeente van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, lag de opkomst om die tijd hoger: 44,41 procent. In het Westerkwartier, waar Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn samengaan, worden geen updates over de opkomst meer gegeven. In de laatste tussenstand, om 15:30 uur, was hier bijna 25 procent naar de stembus geweest. Lees ook: - Verkiezingsupdate: stemmen in de kleinste en noordelijkste stembureaus

