Lees terug: VZ Westerkwartier de grootste na spannende strijd

Wat wordt de grootste politieke partij in de nieuwe gemeente Westerkwartier, die vanaf 1 januari bestaat uit Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn? Volg de uitslagenavond van de verkiezingen hier live.

Om 21.00 uur gaan de stemlokalen voor deze herindelingsverkiezing dicht. Dan volgen de uitslagen en start de uitslagenavond in De Postwagen in Tolbert. We volgen de uiteindelijke uitslag, de uitslagen van verschillende wijken en dorpen, sfeer en reacties in dit liveblog.

Handig om te weten:

- Er zijn 33 zetels om te verdelen;

- In 2014 was VZ2000 de grootste partij in Grootegast, in Marum was dat de PvdA. In Leek en Zuidhorn was het CDA de grootste partij;

- De uitslagen worden tussen 21.00 uur en 23.30 uur verwacht.

In het liveblog hieronder staan de nieuwste berichten bovenaan. Scroll terug om oudere berichten te lezen:

Lees ook:

- Alles over deze herindelingsverkiezingen