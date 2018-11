Kick Out Zwarte Piet: 'Blij met onderzoek, maar ook vraagtekens bij werkwijze politie'

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is blij met het onderzoek dat de politie gaat doen naar de confrontatie tijdens de Sinterklaasintocht in Groningen van afgelopen zaterdag. Hooligans van FC Groningen zouden zich racistisch en gewelddadig hebben gedragen.

'Wij hebben ook een paar prangende vragen aan de politie', zegt Dimitri Knobbe van Kick Out Zwarte Piet. 'Het geweld werd aangekondigd via Facebook, net als met de blokkade in Dokkum. Hoe staat dat tot elkaar in verhouding en wat zou dat voor eventuele straffen betekenen?'

We hebben vraagtekens bij de werkwijze van de politie Dimitri Knobbe - Kick Out Zwarte Piet

Provocaties

'En hoe is het in godsnaam mogelijk dat die hooligans zo dichtbij ons kwamen? We hebben daarom ook vraagtekens bij de werkwijze van de politie', vervolgt Knobbe.

'Ik heb heel sterk de indruk dat de hooligans ons provoceerden, door het weggooien van spandoeken bijvoorbeeld, en ze hebben iemand op de grond gegooid. Allemaal in de hoop dat we daarop zouden reageren. Dat zou dan voor hen het excuus zijn om aan te vallen.'

Ze kunnen je met één klap in een rolstoel slaan Dimitri Knobbe - Kick Out Zwarte Piet

'En dan zouden de gevolgen niet te overzien zijn geweest, want ik weet hoe ze werken. Ze kunnen je met één klap in een rolstoel slaan', aldus Knobbe.

Burgemeester

KOZP heeft een gesprek aangevraagd met burgemeester Peter den Oudsten.

'Ik weet nog niet precies of we iets van hem gaan eisen of iets dergelijks, maar we willen hem in ieder geval vertellen hoe wij de dag hebben ervaren en hoe we het in de toekomst beter kunnen doen. Nee, we hebben nog geen reactie gehad.'

Ben toch positief over Groningen, Eindhoven was net middeleeuwse heksenverbranding Dimitri Knobbe - Kick Out Zwarte Piet

Lichtpuntje

Toch wordt Groningen door KOZP als 'lichtpuntje' gezien, geeft Knobbe aan: 'Samen met Amstelveen. Deze protesten zijn, afgezien van de kleine opstootjes na, goed verlopen. Vooral als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Eindhoven en Rotterdam.'

Vice maakte een reportage over de Sinterklaasintocht in Eindhoven:



'We zijn daar ook zwaar door aangeslagen. Eindhoven was net een middeleeuwse heksenverbranding. Wat moet ik ervan zeggen? Je hebt de beelden gezien. We zijn erg aangedaan. En ik sta op het punt om het bijltje erbij neer te gooien', zegt Knobbe.

Onderzoek

De politie gaat camerabeelden van de confrontatie op het Emmaplein bekijken om te achterhalen of mensen iets strafbaars hebben gedaan.

Die camerabeelden zijn vooral gemaakt door leden van KOZP zelf. Aanhoudingen worden niet uitgesloten.

