Velema begint in december als burgemeester Westerwolde

Jaap Velema wordt op 19 december geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Westerwolde. Hij volgt dan Leendert Klaassen op, die nu nog waarnemend burgemeester is.

Velema (D66) is op dit moment wethouder in de gemeente Veendam. Het is nog niet duidelijk wie hem in die gemeente opvolgt.

Ter Apel

De installatie vindt plaats in een speciaal ingelaste raadsvergadering. De nieuwe burgemeester komt uit Ter Apel, en gaf na zijn voordracht aan 'na een hele lange omweg weer terug te zijn op het vertrouwde nest'.

Velema is de eerste Kroonbenoemde burgemeester van Westerwolde. De gemeente ontstond op 1 januari 2018, uit een fusie tussen de voormalige gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde.

