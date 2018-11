Deel dit artikel:













Auto belandt op de kop in sloot naast A7; bestuurder gewond (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Op de A7 bij Westerbroek is woensdagavond een auto op de kop in de sloot beland. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De toedracht van het ongeluk is niet bekend. Het verkeer tussen Foxhol en Groningen ondervond weinig hinder van het ongeval.