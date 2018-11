Abbingh na uitzwaaiwedstrijd: 'Lastig in te schatten waar we staan'

De Groningse handbalster Lois Abbingh heeft woensdagavond met Oranje met 32-29 van Angola gewonnen. De wedstrijd in Eindhoven was de 'uitzwaaiwedstrijd' voor het EK Handbal, dat op 1 december in Frankrijk begint.

De linkeropbouw-speelster was op zich niet ontevreden met dat resultaat: 'We hebben al lang niet tegen Angola gespeeld en we hebben een redelijk nieuwe ploeg, dus het was afwachten. Maar ik ben blij dat we gewonnen hebben.'

Moeilijk inschatten

Abbingh kan nog niet precies inschatten hoe haar ploeg er voor staat met het oog op het EK. Ook omdat bijvoorbeeld aanvoerster Danick Snelder (blessure) en de gestopte Yvette Broch er niet bij zijn: 'We hebben nog maar één keer getraind samen. Het is moeilijk te zeggen nu. We moeten ons vooral richten op het positieve, met de talenten die we er nu achter hebben zitten. We gaan er het beste van maken en hopen op het beste resultaat.'

Haha, de gouden plak ontbreekt inderdaad nog! Lois Abbingh

De rol die Abbingh heeft binnen de ploeg gaat ietsje veranderen, beseft ze: 'Ik moet iets meer sturen en iets meer verantwoording nemen. Maar ik ben dat wel gewend, dus dat moet goedkomen. Het is een leuke uitdaging. Maar we gaan er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te halen.'

Abbingh heeft al verschillende grote toernooien gespeeld, met twee keer zilver (WK 2015 en EK 2016) en een keer brons (WK 2017) als resultaat. De Groningse moet lachen als haar wordt gevraagd wanneer Oranje eindelijk eens met een gouden plak terugkeert: 'Die ontbreekt nog, inderdaad. En dat wordt ons vaker gevraagd. Natuurlijk is dat onze droom, maar de weg is nog lang.'

Van rugnummer naar kieslijstnummer

De speelster draagt al jarenlang 'haar' rugnummer 8, maar ze draagt ook nummer 18 op de lijst van de Sportpartij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. Terwijl de uitslagen langzaam binnendruppelen op de redactie van RTV Noord, weet Abbingh nog van niks.

Lijkt me sterk dat ik na het EK de gemeenteraad inga Lois Abbingh

'Haha, nee nog niet. Ik zag wel wat berichtjes op Twitter, maar ik ben direct vanuit de wedstrijd de spelersbus ingegaan. Ik heb nog niet veel gezien, ik heb nog geen idee.'

Of ze na het toernooi direct een zetel in de gemeenteraad van Groningen gaat innemen? 'Nee, dat lijkt me sterk', lacht Abbingh. 'Ik vind het leuk dat ik mijn steentje kan bijdragen en ik heb veel sympathie voor de partij. Maar ik zit straks op het EK en daar ga ik me volledig op concentreren', besluit ze.

