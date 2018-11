Gemeente onderzoekt komst voetpad Vriescheloo

De gemeente Westerwolde gaat onderzoeken of er een trottoir kan komen langs de Wedderweg in Vriescheloo. 'Die wens bestaat al heel lang', zegt PvdA-fractievoorzitter Stienus Melis.

In het verleden is er volgens het raadslid al vaker gesproken over de komst van een fiets- en voetpad.

Voortuin afstaan

'Probleem is dat het voetpad gerealiseerd moet worden in de voortuin van alle particuliere woningeigenaren. Die eigenaren moeten dus een deel van hun tuin inleveren, zodat de gemeente er een voetpad neer kan leggen', zegt Melis.

Door nu alleen een mogelijk voetpad te onderzoeken, hoeven bewoners mogelijk maar een klein deel van hun tuin af te staan. 'Het gaat niet om heel veel meters, maar het komt wel de verkeersveiligheid, vooral voor schoolgaande kinderen, ten goede', zegt de PvdA'er.

Weg versmallen?

De weg is volgens Melis al niet breed, en bovendien gaan er bussen en vrachtauto's over. Dus denkt Melis niet dat de weg versmallen een optie is, met als doel dat aanwonenden hun voortuin kunnen behouden.

'Alles in Nederland is genormaliseerd. Ik neem aan dat hier ook regels aan vast zitten, en de weg niet veel smaller kan worden. Bovendien is de weg ingesloten tussen stevige bomen, en moeten we wel uitwijken naar particuliere grond.'

Eigen veiligheid

Melis verwacht daarin overigens weinig tegenstand van aanwonenden. 'Ik zie het als een heel groot voordeel voor aanwonenden dat je een voetpad voor je huis hebt, waar je zelf ook gebruik van kunt maken. Het gaat ook om je eigen veiligheid, direct in je voortuin.'