Uitzinnige vreugde bij GroenLinks: 'Een historische uitslag!'

´Een historische uitslag, ongelooflijk! Elf zetels... Wat een verantwoordelijkheid.' Met die woorden reageert GroenLinks-lijsttrekker Glimina Chakor op de monsterzege van haar partij bij de eerste verkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen.

'We danken de kiezers voor het vertrouwen. De peilingen durfde ik al niet te geloven, maar dit is gekkenhuis.'



Het Klaver-effect?

GroenLinks wordt straks de grootste partij in de nieuwe raad, gevolgd door de PvdA en D66. Of de zege te danken is aan het Jesse Klaver-effect durft Chakor niet te zeggen.

'Ik weet niet welk effect dit is, maar we hebben keihard campagne gevoerd en zijn dichtbij onszelf gebleven. Maar natuurlijk speelt ook het landelijke sentiment mee.' Over de samenstelling van het nieuwe college wil Chakor zich nog niet uitspreken. 'Eerst genieten.'

D66: 'Dit valt tegen'

Voor grote verliezer D66 zijn de druiven zuur. Die partij zakt van negen naar vijf zetels in de nieuwe raad. Lijsttrekker Paul de Rook.

'We hoopten natuurlijk de gigantische uitslag van vier jaar geleden te evenaren. We hoopten nog op een zesde zetel, maar het lijkt bij vijf te blijven. Dat valt tegen. We zijn nog de derde partij. dus we kunnen een hoop voor elkaar krijgen.'



PvdA: 'Op weg omhoog'

De PvdA wordt achter GroenLinks de tweede partij in de gemeente Groningen. Lijsttrekker Carine Bloemhoff ziet dat als een opsteker.

'We zijn blij dat we behoud hebben getoond, maar ik feliciteer GroenLinks natuurlijk. Groningen is gegroeid op links. Deze uitslag voelt voor ons heel fijn. Landelijk stonden we er een jaar geleden met acht procent slecht voor, dus met dertien procent zijn we op weg naar boven. We streven naar een progressief links college.'



Geen Sportpartij

Nieuwkomer Sportpartij vist waarschijnlijk naast het net als het gaat om raadszetels. Lijsttrekker Martijn van Veen is dan ook teleurgesteld.

'Het is niet anders. We hadden een achterstand, maar we zijn nog niet verslagen voor in de toekomst.'

