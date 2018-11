Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweer rukt uit voor brand in flat Delfzijl (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De brandweer is zojuist in Delfzijl uitgerukt voor een brand in een flatgebouw aan de Kustweg. Het gaat om de middelste van drie flats.

De vuurhaard bevindt zich waarschijnlijk rond een lift. Op de vierde tot de zevende verdieping staat rook, zegt een brandweerwoordvoerder. Volgens hem hoeft de flat niet te worden ontruimd. De brandweer is met twee voertuigen ter plaatse.