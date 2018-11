Zo is er gestemd in Groningen, Het Hogeland en het Westerkwartier

Elf gemeenten in Groningen mochten woensdag naar de stembus. De inwoners kozen een nieuwe gemeenteraad voor de fusiegemeenten Groningen, Het Hogeland en het Westerkwartier.

In dit artikel zetten we de uitslagen en belangrijkste reacties voor je op een rij.

Groningen

In Groningen, Haren en Ten Boer mochten ruim 190.000 mensen naar de stembus. Zo'n 44 procent van hen deed dat ook.

Het meest opvallende: de vrije val van D66. Die partij, voorheen de grootste in Groningen en Haren, ging van 21,8 naar 10,7 procent van de stemmen.

GroenLinks werd de grote winnaar. Volgens de voorlopige uitslag komt de partij uit op 11 van de 45 zetels.

Reacties uit Groningen

Die winst zorgde bij GroenLinks voor uitzinnige vreugde. Lijsttrekker Glimina Chakor noemde het een 'historische uitslag'.

Het Hogeland

Inwoners van Winsum, Bedum, Eemsmond en De Marne mochten woensdag stemmen voor hun nieuwe gemeenteraad. Van de 38.211 stemgerechtigden maakte iets meer dan de helft de gang naar de stembus.

Gemeentebelangen Het Hogeland ging hier met de zege aan de haal. Daarachter bleef het lang spannend. Uiteindelijk werd het CDA tweede, voor ChristenUnie en de PvdA. Tussen die laatste twee scheelt het 71 stemmen.

Foute stembiljetten

Even was er woensdagavond consternatie bij het gemeentebestuur van Het Hogeland. Tijdens het stemmen bleek dat twee stembiljetten niet klopten. Niet alle partijen stonden op die lijst.

De twee kiezers die deze lijsten invulden, kwamen er zelf achter en kregen een nieuwe lijst. Volgens burgmeester Marijke van Beek van Eemsmond is de verkiezingsuitslag daardoor gewoon geldig. Het incident is wel gemeld bij de Kiesraad.

Reacties uit Het Hogeland

'Dit is een geweldige overwinnng. Een hele uitdaging waar we ongelooflijk naar uitkijken.' Met ruim 5000 stemmen en waarschijnlijk acht zetels in de nieuwe raad, mag Eltjo Dijkhuis zich een trotste lijsttrekker van Gemeentebelangen Het Hogeland noemen.

D66-lijsttrekker Rolf Prummel moest lijdzaam toezien hoe zijn partij geen enkele zetel wist te vergaren. 'Dat is natuurlijk niet leuk. We hadden echt gehoopt op één, misschien twee zetels.'

Westerkwartier

In Westerkwartier, een samenvoeging van Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast, bleef het lang spannend wie de grootste partij zou worden. Die eer viel uiteindelijk VZ Westerkwartier te beurt.

Vlak daarachter troefde ChristenUnie het CDA en GroenLinks af. Zoals het nu lijkt, krijgen zowel VZ Westerkwartier als de ChristenUnie zes zetels.

In de vier herindelingsgemeenten bracht de helft van de kiesgerechtigden zijn of haar stem uit: 24.498 van de 49.170 inwoners ging naar de stembus.

Reacties uit het Westerkwartier

Voor lijsttrekker Ytzen van der Velde van VZ Westerkwartier kwam de verkiezingswinst in de nieuwe gemeente Westerkwartier niet helemaal als een verrassing.



'We hebben altijd gezegd dat we minimaal zes zetels zouden halen, in het beste geval acht. Het zijn er zes geworden', zei hij na afloop.

Met eveneens zes zetels in de nieuwe raad toon ChristenUnie-lijsttrekker Peter Holsappel zich een bijzonder tevreden man. Zijn partij doet het tegen de verwachting zelfs nog iets beter dan het CDA. 'Fantastisch resultaat', zegt Holsappel.

Hoe nu verder?

Bovengenoemde verkiezingsuitslagen zijn voorlopig. Ze worden pas definitief als ze door de Kiesraad zijn vastgesteld. Dit gebeurt meestal binnen een paar dagen, tijdens een openbare zitting.

Vervolgens gaan de grootste partijen kijken of zij een coalitie kunnen vormen. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat de winnnaar van de verkiezingen ook daadwerkelijk op het pluche komt.

Zo werd VZ2000, de voorloper van VZ Westerkwartier vier jaar geleden ook al de winnaar, maar werd de partij buiten de coalitie gehouden.

Wat verwachten onze eigen verslaggevers op basis van de verkiezingsuitslag? Tussen 8 en 9 uur duiden zij de uitslagen op radio in Vroeg op Noord.

