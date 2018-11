Acht zetels voor Gemeentebelangen: 'Bewijs dat mensen betrokken willen stemmen'

'Dit is een geweldige overwinning. Een hele uitdaging waar we ongelooflijk naar uitkijken.'

Met ruim 5000 stemmen en waarschijnlijk acht zetels in de nieuwe raad, mag Eltjo Dijkhuis zich een trotste lijsttrekker van Gemeentebelangen Het Hogeland noemen.

'Mensen willen betrokken stemmen'

'Acht zetels, dat betekent ongeveer 25 procent van de stemmen. Zelfs met de gemeente De Marne erbij, waar tot voor kort geen lokale partij was. Dat bewijst dat lokale politiek leeft. Mensen willen betrokken en dichtbij stemmen.'



'Alle verandering geeft weerstand'

D66-lijsttrekker Rolf Prummel moest lijdzaam toezien hoe zijn partij geen enkele zetel wist te vergaren. 'Dat is natuurlijk niet leuk. We hadden echt gehoopt op één, misschien twee zetels.'



Rob Jetten moet nog in zijn rol groeien. Het zou heel jammer zijn als wij daar nu al op afgerekend worden Rolf Prummel - Lijsttrekker D66

Of de komst van Rob Jetten als nieuwe fractievoorzitter een oorzaak is van de slechte uitslag, kan Prummel niet met zekerheid zeggen.

'Alle verandering geeft weerstand. Rob Jetten is een prima vent die in zijn rol moet groeien. Het zou heel jammer zijn als wij daar nu al op afgerekend worden. Misschien is de wisseling van de wacht net even te vroeg geweest en heeft dat ons hier parten gespeeld.



SP op twee

De SP had in de gemeente Eemsmond drie zetels, maar komt in de nieuwe gemeente Het Hogeland niet verder dan twee. Volgens lijsttrekker Linda Visser speelt de landelijke koers van haar partij daar een rol in.

'Toen we in Eemsmond begonnen, stonden we er landelijk een stuk beter voor. Dat was een grote gunfactor. Aan ons de taak om ons de komende 3,5 jaar te bewijzen. Daar gaan we voor.'



