VZ-lijsttrekker geniet van verkiezingswinst: 'Lokaal is hier favoriet'

Voor lijsttrekker Ytsen van der Velde van VZ Westerkwartier komt de verkiezingswinst in de nieuwe gemeente Westerkwartier niet helemaal als een verrassing. 'We hebben altijd gezegd dat we minimaal zes zetels zouden halen, in het beste geval acht. Het zijn er zes geworden.'

'Lokaal is favoriet'

Zijn partij had al de grootste achterban in de gemeente Grootegast, maar nu dus ook in de nieuwe herindelingsgemeente. En dat gegeven verwondert Van der Velde toch wel.

'Heel bijzonder dat we in drie gemeenten waar VZ niet actief was, toch zoveel mensen binnenhalen. Voor een deel is dat te verklaren doordat in Marum lokale partijen zich bij ons aangesloten hebben. Lokaal is hier dus favoriet.'

Niet weer overgeslagen

Na de vorige raadsverkiezingen ontbrak VZ opvallend genoeg als grootste partij in het college. De kans dat dit straks opnieuw gebeurt, acht Van der Velde gering. 'Het kan gebeuren, maar het CDA heeft al gezegd graag met ons het gesprek aan te gaan.'

Informateur aanstellen

Om het eerste college van het Westerkwartier samen te stellen, wil Van der Velde een informateur aanstellen. 'Die moet een zo breed mogelijke coalitie samenstellen. Dat is belangrijk, want we zitten met een grote uitdaging: een groot tekort wegwerken.



'Kiezer voelt zich veilig bij ons'

Met zes zetels in de nieuwe raad toon ChristenUnie-lijsttrekker Peter Holsappel zich een bijzonder tevreden man. Zijn partij doet het tegen de verwachting zelfs nog iets beter dan het CDA.

'Fantastisch resultaat', vindt Holsappel. 'En het verschil met VZ is toch nog klein. Een deel van de kiezers voelt zich toch veilig bij het christelijke gevoel dat wij uitdragen. Ik verwacht dat we een plek krijgen in de coalitie, want in drie van de vier herindelingsgemeenten zijn we een betrouwbare partner geweest.



D66 hoopte op meer

Teleurgestelde gezichten in het kamp van D66. Die partij scoorde slechts één zetel en hoeft daardoor niet bij voorbaat op een plek in het college te rekenen. Lijsttrekker Rogier van 't Land:

'We hadden op twee zetels gehoopt, misschien drie. Het werd er slechts één. De teleurstelling is dus groot. We blijven in de raad, dus dat geeft ons een basis om verder te werken.'



