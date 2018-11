Donar moet naar Italië en Cyprus voor de Europe Cup

De basketballers van Donar moeten naar het zuiden van Europa in de tweede poulefase van de Europe Cup. De tegenstanders komen uit Italië en van Cyprus.

De tegenstanders uit Italië zijn Dinamo Sassari en Pallacanestro Varese. AEK Larnaca komt van Cyprus. Sassari eindigde het vorige seizoen als tiende in Italië, Varese werd zesde. Larnaca is de kampioen van Cyprus.

Spirou

Donar bereikte afgelopen dinsdag voor het derde jaar op rij de tweede poulefase van de Europe Cup door het Belgische Spirou in eigen huis na een spannend duel met 76-73 te verslaan.

Wedstrijden

De eerste twee poulewedstrijden worden nog voor de jaarwisseling gespeeld. Het eerste duel staat in principe gepland op woensdag 12 december, het tweede duel is een week later.

