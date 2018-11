Analyse: Dit betekent de verkiezingsuitslag in Het Hogeland

Gemeentebelangen is de grote winnaar van de raadsverkiezingen in Het Hogeland. Volgens verslaggever Jeroen Berkenbosch is het nu het meest waarschijnlijke scenario dat de partij gaat praten met SP, CDA en ChristenUnie om een coalitie te vormen.

'Dat is momenteel ook de coalitie in Eemsmond en daar is het al jaren stabiel. Het meest logisch is dat ze die lijn doorzetten.'

'Beetje een verrassing'

Volgens Berkenbosch is de winst van Gemeentebelangen 'wel een beetje een verrassing'.

'Veel partijleden dachten zelf dat het CDA zou winnen. Omdat van oudsher Bedum en De Marne christelijk zijn en ook zo stemt. En Gemeentebelangen was nieuw in De Marne, maar ook daar was schijnbaar behoefte aan een lokale partij', constateert Berkenbosch.

Oud zeer weggenomen

Gemeentebelangen was bij de vorige raadsverkiezingen in Bedum ook al de grootste, maar kwam toen niet in de coalitie. Volgens Berkenbosch is dat scenario onwaarschijnlijk in Het Hogeland.

'Het oud zeer van vroeger en de fouten die toen zijn gemaakt, zijn vergeven, hoorde ik van de andere partijen waarmee ik sprak. Iedereen kijkt vooruit. Lijsttrekker Eltjo Dijkhuis verwacht ook geen problemen bij de coalitiebesprekingen.'

Vrijdagmiddag is er vanaf 16:30 uur in Het Hogeland College in Warffum een bijeenkomst voor alle politieke partijen en daar gaan ze de uitslag met elkaar bespreken. Publiek is welkom, want de politiek wil de inwoners meer betrekken bij de politiek.

Verliezer

D66 was één van de verliezers in Het Hogeland. 'De teleurstelling bij lijsttrekker Rolf Prummel was groot. Hij weet niet precies waardoor het verlies komt, maar denkt dat hoe het landelijk gaat er wel iets mee te maken zou kunnen hebben.'

En dan was er nog een probleem met een aantal stembiljetten waarop de namen van een aantal partijen ontbrak. Berkenbosch: 'Daar kwamen de stemmers in het hokje achter, dat kan natuurlijk niet. Bij andere stembiljetten bleek het allemaal wel goed te zijn. Er is melding van gemaakt, maar voor de uitslag heeft het geen consequenties.'

