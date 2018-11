Deel dit artikel:













Brandweer rukt uit voor flatbrand, rookmachine is de boosdoener De brandweer rukte uit na een rookmelding, maar het bleek loos alarm. (Foto: De Vries Media)

De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag naar Delfzijl uitgerukt nadat er een rookmelding was binnengekomen. Een portiek van de Dijkzichtflat aan de Kustweg in de havenstad stond vol rook.

Tussen de vierde en de zevende verdieping werd rook waargenomen. Agenten en brandweerlieden gingen alle woningen in de flat bij langs, maar troffen nergens een brandhaard aan. Rookmachine Een woordvoerder van de brandweer liet weten dat een rookmachine de oorzaak was. 'Eén van de flatbewoners heeft een DJ-set met discolampen en bijbehorende rookmachine. Dat heeft de melder op het verkeerde been gezet', vertelt hij. Een andere flatbewoner legde de agenten en brandweer dat dit wel vaker voorkwam. De hulpdiensten konden daardoor na een uur weer rechtsomkeert maken.