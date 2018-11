Analyse: Dit betekent de verkiezingsuitslag in Westerkwartier

Drie partijen kan, maar een vierpartijencoalitie in het Westerkwartier is volgens verslaggever Jan Been logischer. 'Met drie kom je uit op zeventien zetels, dat is precies genoeg. Maar als er dan één kikker uit de kruiwagen springt, heb je een probleem.'

VZ Westerkwartier werd bij de raadsverkiezingen woensdagavond de grootste en haalde zes zetels. Net als de ChristenUnie, dat wel minder stemmen kreeg.

Volgens Been zouden de combinaties VZ Westerkwartier, CDA, ChristenUnie en VZ Westerkwartier, ChristenUnie en GroenLinks kunnen, maar is dat dus niet waarschijnlijk vanwege de minimale meerderheid.

VZ Westerkwartier mag het bal openen

Vorige keer was VZ de grootste in Grootegast, maar werd gepasseerd. 'Alles is mogelijk in de politiek, maar het lijkt me niet waarschijnlijk dat ze om de partij heen kunnen. Die heb je wel nodig voor een stabiele meerderheid. En als je VZ niet meeneemt, kom je eigenlijk een paar zetels tekort.'

'Bovendien is het de grootste partij, dus die mag ook het bal openen. Het is straks aan de informateur om de puzzel te leggen, maar het lijkt me dat VZ in de coalitie plaatsneemt.'

Nieuwkomer Sterk Westerkwartier

Een andere lokale partij, Sterk Westerkwartier, was prominent aanwezig in de campagne en haalde twee zetels. 'Het is een gloednieuwe partij, dus dan kan je niet zeggen dat het tegenvalt', stelt Been. 'Het is een knappe prestatie dat ze in de raad zijn gekomen, waarschijnlijk ten koste van de VVD. Die heeft nog drie zetels overgehouden.'

Verliezer D66

Net als in Groningen en Het Hogeland, verloor D66 ook in Westerkwartier. De partij krijgt één zetel. 'Maar je moet weten dat de partij al niet echt groot was in het Westerkwartier', zegt Been. 'Ze zaten alleen in Leek en Zuidhorn in de raad. In Grootegast en Marum waren ze niet vertegenwoordigd. Ze hoopten op twee of drie zetels, het is voor de partij een bittere teleurstelling dat het bij één is gebleven.'

Zondagssluiting

De zondagssluiting van winkels was een van de grote thema's in het Westerkwartier, de ChristenUnie profileerde zich daarop. Het kan een belangrijke rol gaan spelen bij de coalitievorming. 'Het is het grote vraagstuk dat boven de markt hangt. Als je zonder ze gaat, heb je het probleem van de zondagssluiting omzeild. De andere partijen in de raad vinden dat het er moet komen, dat wordt nog wel een dingetje.'

Opkomst

De opkomst lag net boven de vijftig procent. 'Op zich mooi, maar eigenlijk is het veel te weinig', zegt Been. 'Herindelingsverkiezingen zijn niet populair, dan komen mensen niet snel naar de stembus.'

Lees ook:

- Raadsverkiezingen: VZ Westerkwartier grootste na spannende strijd