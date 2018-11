File op A28 door ongeluk bij afslag Eelde

Door het ongeluk bij de afslag Eelde is een file in beide rijrichtingen op de A28 ontstaan. (Foto: Rijkswaterstaat/Twitter)

Op de A28 van Groningen naar Assen heeft ter hoogte van de afslag Eelde een verkeersongeluk plaatsgevonden. Door het ongeluk, waar meerdere auto's bij betrokken waren, is een file ontstaan.

Volgens de politie Drenthe raakte één bestuurder gewond door het incident. Hoe het ongeluk precies is ontstaan, is nog onbekend.

Het verkeer dat in de richting van Assen rijdt, wordt via de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. Eén rijbaan is afgesloten.