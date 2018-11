Analyse: Dit betekent de verkiezingsuitslag in Groningen

In de gemeente Groningen is GroenLinks de grote winnaar van de raadsverkiezingen met elf zetels. Grote vraag volgens verslaggever Robert Pastoor: hoe links wil GroenLinks het maken?

'Ze kunnen een flinke ruk naar links maken en dan gaat de VVD overboord. Althans, ik kan me niet voorstellen dat de VVD daaraan gaat meedoen.' Momenteel zit er in Groningen een coalitie die bestaat uit GroenLinks, D66, PvdA en VVD.

Mogelijke coalities

'Wie weet komen de SP en de Partij voor de Dieren erbij in plaats van de VVD', speculeert Pastoor. 'Maar aan de andere kant: D66 en de SP in de coalitie; ik denk niet dat het gaat lukken. Die verschillen zo veel van elkaar op het gebied van zorg. Ze kunnen bijvoorbeeld ook steun vragen bij de ChristenUnie.'

Draai om de oren D66

D66 kreeg een flinke draai om de oren van de kiezers. Bij de vorige raadsverkiezingen in Groningen, dus nog zonder Haren en Ten Boer, was de partij met negen zetels de grootste. Daarvan blijven vijf zetels over. 'Zelf zeggen ze dat het komt door landelijke issues. Vier jaar geleden had D66 de wind volop in de zeilen.'

Wat gaat GroenLinks doen?

De vraag is wat het voor het beleid van de gemeente Groningen gaat betekenen dat GroenLinks nu veruit de grootste is.

'Terrasverwarmers zullen wat minder vaak aan kunnen bijvoorbeeld, want daar zijn ze niet heel erg dol op', stelt Pastoor.

'En ze zijn ook niet voor Groningen Airport Eelde. De laatste keer hebben ze schoorvoetend ingestemd met een geldinjectie die kant op, in ruil voor extra groen in de binnenstad. Ik kan me voorstellen dat de directie van het vliegveld hier minder blij mee is.'

Lees ook:

- Raadsverkiezingen Groningen: D66 maakt vrije val, GroenLinks grote winnaar