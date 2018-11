Deel dit artikel:













Lopend Vuur: Weg met de terrasverwarmers Terrasverwarming op de Grote Markt in Groningen (Foto: RTV Noord)

GroenLinks is in de gemeente Groningen de grootste partij geworden. Die partij is niet dol op terrasverwarmers en heeft, samen met de Partij voor de Dieren, al wel eens gezinspeeld op een verbod op die verwarmers. Ze verbruiken volgens die partijen te veel stroom.

Het Groninger gemeentebestuur zag eerder niks in een verbod. Wel stelde de raad al eens dat de verwarmers duurzamer moeten. Op een terras op de Grote Markt kunnen gasten die dingen al zelf aan- en uitzetten, om zo stroom te besparen. Hoe gaat dit nu GroenLinks de grootste is? Hoe denk jij over terrasverwarmers? Ons Lopend Vuur: Weg met de terrasverwarmers

