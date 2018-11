Rondje Groningen: de dag na de monsterzege in 'Ede Staalingrad'

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Ultieme blijdschap

Als iemand donderdagochtend prettig wakker is geworden, is het GroenLinks-lijsttrekker Glimina Chakor wel. Want zo ziet euforie eruit.



2) Zetelverdeling in emoji

Statisticus Casper Albers zette de verkiezingsuitslag van Groningen op een rij in emoji's:



Voor het Westerkwartier ziet het er dan zo uit:



Als iemand nu ook nog de stemverhoudingen op Het Hogeland in emoji's vat, hebben we het beeld compleet...

3) Bijnaam

Nu Groningen na Nijmegen en Amsterdam ook een GroenLinks-bolwerk is geworden, vindt Huub Bellemakers dat de stad wel een bijnaam verdient. Zijn oproep leverde veel reacties op. Van 'Mienjongjang' tot 'Ede Staalingrad':



4) Windmolens

Wethouder in Stadskanaal Johan Hamster ziet zijn kans schoon door de monsteroverwinning van GroenLinks in Groningen. Weg met die windmolens in zijn achtertuin!



5) Toch taart

D66 kreeg van de kiezer in Groningen een enorme pak slaag, de partij werd zo ongeveer gehalveerd. Maar elk nadeel heb zijn voordeel: de stukken taart bij de koffie - die er vanochtend ondanks de nederlaag waren - zullen wat groter zijn geweest.



6) Sportief

De Sportpartij wist woensdagavond niet genoeg stemmen te bemachtigen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen om aanspraak te maken op een zetel. Toch toont de partij zich de ochtend erna een sportief verliezer.



7) Cartoon-oproer

Fokke & Sukke zijn niet vies van een beetje reuring. Het sorteerde niet het gewenste effect.



8) Eindelijk, in 2030...

Het Staatstoezicht op de Mijnen vindt dat de Nationaal Coördinator Groningen voortvarend aan de slag moet gaan met de versterking. Want dit is wel een doemscenario...



9) Zeearend slaat vleugels uit

De Friezen vonden het niks, maar de Russen schatten ons zeearendkunstwerk in het Lauwersmeergebied wél op waarde. Ze vonden het zelfs zo mooi, dat ze het nu hebben nagemaakt bij de Wolgadelta aan de Kaspische Zee:



10) Nieuwe namen Noorderslag

Januari nadert met rasse schreden, en dat betekent dat ook Eurosonic Noorderslag dichterbij komt. De organisatie maakte tien nieuwe namen van optredende artiesten bekend:



11) Erkenning voor Doerak

Dat kat Doerak colleges mag volgen meldden we al eerder, nu is het brave beestje ook de gelukkige eigenaar van een heuse studenten-ID.



Rondje Groningen is er elke werkdag. Benieuwd wat je gemist hebt? Neem een kijkje in ons archief.