Stemmentellers bezig in Sportcentrum Leek: 'Dit is ook topsport'

Sportcentrum Leek wordt op de ochtend na de raadsverkiezingen niet bevolkt door zwetende atleten, maar door tachtig stemmentellers. 'Als je ziet met hoeveel enthousiasme men aan het tellen is, dan is dit ook topsport.'

Dat zegt Berend Hoekstra, burgemeester van Leek. Tijdens het tellen van de stemmen heeft hij de pet van hoofd van het centraal stembureau op. 'Volgens de wet moet de grootste gemeente bij een herindeling de verkiezing organiseren, vandaar dat ik hier aanwezig ben', zegt Hoekstra.

Individuele stemmen tellen

Alle stemmen van de 55 stembureaus in de nieuwe gemeente Westerkwartier worden geteld, op individueel niveau. De stemmen voor de partijen zijn woensdagavond meteen na de verkiezingen al geteld.

Voorheen werd in de verkiezingsnacht meteen gekeken hoeveel stemmen iedere kandidaat kreeg.

'Onmenselijk'

'Bij de vorige kamerverkiezingen was ik 's nachts om drie uur thuis, dat vonden we eigenlijk onmenselijk', zegt Hoekstra. 'Mensen waren om zeven uur al op het stembureau en om ze dan tot drie uur in de nacht te laten werken... We kijken nu ook of de cijfers overeenkomen en zo niet, dan moet er herteld worden.'

'Als het bij alle 55 stembureaus klopt, kunnen we rond 12:00 uur klaar zijn. Moet er hier en daar wat herteld worden, dan kan het wel een uur of drie worden.'

In totaal gaat het om 202 kandidaten. Tachtig tellers, verdeeld over vijftien tafels zijn daarmee bezig. De officiële uitslag wordt vrijdagmorgen om tien uur bekendgemaakt.

Rode en groene vlaggen

Er staan in het Sportcentrum mensen te zwaaien met rode en groene vlaggetjes. 'Rood betekent: 'Help, we hebben een vraag', zegt Sharon Antonio, ambtenaar burgerzaken van Leek. 'Dan komen we gelijk naar ze toe. Groen betekent dat ze klaar zijn met tellen. Dan controleren we het proces-verbaal dat ze hebben ingevuld. En dan krijgen ze een nieuwe kist.'

Wanneer gaat de rode vlag omhoog? 'Er stond bijvoorbeeld een stempel onbruikbaar op het stembiljet. 'Wat moeten we daarmee? Want er is wel een naam aangekruist.' Maar waarschijnlijk heeft diegene dan de verkeerde naam aangekruist en is het formulier teruggebracht. Eenmalig mag je het stembiljet omruilen.'

