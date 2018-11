UMCG-apparaat voorspelt diabetes en overlijden

Onderzoekers van het UMCG hebben een meetapparaat ter grootte van een baksteen ontwikkeld dat het risico op type 2-diabetes, hart- en vaatziekten en het overlijdensrisico kan voorspellen.

Met de uitkomsten kan in een vroeg stadium gekeken worden hoe risicofactoren bij patiënten, zoals roken en te weinig bewegen, verminderd kunnen worden.

'Simpele meetmethode'

Bekend is dat patiënten met diabetes type 2 een hoger niveau van bepaalde chemicaliën in hun lichaam hebben, de zogeheten versuikeringsproducten (AGE's). De nieuwe 'AGE-reader' kan deze hogere niveaus meten.

Het licht van deze reader schijnt op de arm. De huid van de arm weerkaatst het licht in een andere golflengte. 'Door het licht in de veranderde golflengte te meten, kun je zien of de autofluorescentie van de huid is verhoogd. Deze simpele meetmethode doet geen pijn en kost slechts tien seconden', aldus het UMCG.

73.000 mensen

Hoe hoger de uitslag van de autofluorescentie, hoe groter de kans om type 2 diabetes of hart- en vaatziekten te krijgen, en hoe groter de kans om te overlijden.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de medische gegevens van bijna 73.000 mensen.

