NL-Alert is voortaan ook te zien op vertrekborden bij bushaltes

NL-Alert is vanaf maandag 3 december ook te zien op andere kanalen dan je mobiel. De alarmberichten verschijnen dan eveneens op veel digitale vertrekborden bij bushaltes.

Op 3 december om twaalf uur 's middags zendt de overheid een NL-Alert-controlebericht uit in heel Nederland. Ontvang je dat bericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld. Het is dan ook de eerste keer dat een controlebericht op de vertrekborden bij bushaltes wordt getoond.

Wat te doen bij een ramp?

De overheid gebruikt het NL-Alert om jou te informeren als er een ramp gebeurt. Je ziet zo meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen.

Instellen

Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Op de site van NL-Alert lees je hoe je je mobiel moet instellen.

