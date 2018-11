NCG presenteert plan van aanpak: 'Mogelijk ruim 11.000 woningen versterken'

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Herman Sietsma heeft donderdagochtend het plan van aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen gepresenteerd.

Volgens het plan van aanpak moeten er mogelijk in totaal 11.671 panden in het bevingsgebied worden versterkt. 2528 in Appingedam, 2523 in Delfzijl, 2281 in Groningen, 683 in Het Hogeland, 2202 in Loppersum, 1363 in Midden-Groningen en 91 in Oldambt.

Het gaat in totaal om 15.634 adressen. Dit verschil is te verklaren doordat sommige panden, zoals flats, meerdere adressen hebben. De NCG zegt dat de lijst nog niet volledig is en alleen de huidige stand van zaken weergeeft.

Eerder berichtte RTV Noord al diverse keren over dit plan van aanpak, nadat het was uitgelekt.

Model

Om deze aantallen te berekenen, is het NAM-model gebruikt. Dat model laat zien welke huizen het hoogste risico lopen en als eerste versterkt moeten worden. Uit het plan van aanpak blijkt dat de NCG vindt dat het model mogelijk ten onrechte huizen over het hoofd ziet.

Meedhuizen

Vorige week werd al bekend dat in Meedhuizen bijna alle huizen mogelijk versterkt moeten worden. Volgens het versterkingsplan van de NCG lopen 89 huizen een verhoogd risico bij een zware aardbeving. Nog eens 110 woningen lopen een licht verhoogd risico.

7 jaar

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft inmiddels gereageerd op het plan van aanpak. Volgens het SodM moeten er duidelijke afspraken komen tussen gemeenten, provincie en het Rijk, zodat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de versterking met grote voortvarendheid kan uitvoeren.

'Daarnaast ontbreekt nog een vastlegging van de financiering voor de uitvoering van het plan. Het is niet acceptabel als Groningers daardoor nog langer in onveiligheid en onzekerheid wonen en leven.' Als dat goed is geregeld, zou het streven volgens SodM moeten zijn om de versterkingsoperatie binnen 7 jaar af te ronden.

Cijferbrij

De PvdA is erg teleurgesteld in de aanpak van de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Tweede Kamerlid Henk Nijboer: 'Er is een brij van cijfers, HRA-normen, batches, P90-groepen, etc. Groningers hebben eindeloos gewacht, maar nu weet nóg niemand wat er met zijn of haar huis of dorp gaat gebeuren.'

Hij vervolgt: 'Bij elk dorp staan allerhande getallen op basis van een risicomodel, zoals 199 woningen in Meedhuizen en 728 huizen in Ten Boer. Maar welke huizen het zijn en wat er wanneer gebeurt, is nog steeds onduidelijk. En mensen worden ondertussen steeds gefrustreerder en onzekerder.'

'Dit is overheidsfalen, waaraan minister Wiebes beloofde een einde te zullen maken', besluit Nijboer.

Via deze link kunt u het plan inzien.

