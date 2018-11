Bewindvoerders balen van statement Stadskanaal: 'Met verbazing gelezen'

Dat de gemeente Stadskanaal de strijd wil aangaan met commerciële schuldhulpverleners, valt slecht bij verschillende partijen uit de sector zelf.

De gemeente Stadskanaal wil 800.000 euro besparen op de schuldhulpverlening. Zij vindt dat er minder cliënten naar commerciële bureaus moeten en meer door de eigen gemeentelijke kredietbanken moeten worden begeleid.

Onjuist beeld

Volgens directeur Gert-Jan Mulder van Hemenborg Bewindvoering uit Musselkanaal wordt er een onjuist beeld geschetst door wethouder Lian Veenstra (SP).

'Verbaasd was ik zeker, want tot nu toe konden we goed samenwerken met de gemeente Stadskanaal', zegt hij. 'Dit statement komt uit de lucht vallen.'

Dossier rekken

Volgens Mulder is het beeld ontstaan dat een bewindvoerder een dossier kan rekken om er zo langer geld aan te kunnen verdienen. Hij geeft aan dat dat niet terecht is.

'Wij als bewindvoerder worden benoemd in een dossier. Onze vergoeding is vooraf bepaald en er wordt ook bepaald hoeveel uren we voor een dossier krijgen toegewezen. De rechter bepaalt ook wanneer een dossier kan worden afgesloten. Wij moeten een plan maken met een cliënt en de rechter beoordeelt dat plan.'

Het beeld dat ontstaat dat er bezuinigd kan worden door commerciële bewindvoerders buitenspel te zetten, is onjuist Gert-Jan Mulder - Directeur Hemenborg Bewindvoering

Mulder wil tegen dat beeld vechten. 'Het beeld dat nu ontstaat is dat er geld bezuinigd kan worden door de commerciële bewindvoerders buitenspel te zetten en alles toe te kennen aan de gemeentelijke kredietbank. Dat is onjuist.'

'Wij zouden ook graag met de gemeente in gesprek willen, in plaats van dergelijke statements in de media te moeten lezen', besluit hij.

