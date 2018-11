Groningen Seaports wil aquaduct in Eemskanaal bij Appingedam

Groningen Seaports vindt dat er een aquaduct in de N33 bij het Eemskanaal bij Appingedam moet komen, in combinatie met de verdubbeling van die weg.

Vaker open

Daarmee sluiten de Groninger zeehavens zich aan bij de gemeente Delfzijl, die eerder al voor zo'n aquaduct pleitte.

Volgens directeur Cas König van Seaports staat de brug over het Eemskanaal steeds vaker en langer open, waardoor het verkeer op de N33 stil komt te staan.

Biomassa

'Gebaseerd op de ontwikkelingen in de in industrie in Delfzijl en in de Eemshaven mag je aannemen dat de brug een steeds groter obstakel wordt. Denk aan de biomassa die naar Delfzijl en de Eemshaven moet, of aan een bedrijf als Van Merksteijn dat grote hoeveelheden staal over water gaat vervoeren', aldus König.

Provincie

Volgens König is een aquaduct de beste manier om een vlotte doorstroming op zowel het Eemskanaal als over de N33 te garanderen.

Hij sluit zich aan bij de lobby van de gemeente Delfzijl: 'De eerste gesprekken met de provincie zijn geweest, zij weten dat een aquaduct onze voorkeur heeft.'

