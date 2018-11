Woningcorporaties slaan handen ineen: huuraanbod op één website

Woningcorporaties hebben het aanbod met huurwoningen in onze provincie gebundeld op één website. (Foto: Google Street View)

Mensen die een huurwoning in onze provincie zoeken, kunnen dat voortaan overzichtelijk op één website doen. Zes woningcorporaties uit Groningen hebben hun krachten gebundeld en daarmee het huuraanbod overzichtelijker gemaakt.

Het gaat om de woningcorporaties Acantus, De Delthe, Groninger Huis, SUW, Wierden en Borgen en Woongroep Marenland.

Behoefte

Huurdersorganisaties, gemeenten en woningcorporaties waren het eerder al eens geworden dat er behoefte was aan een platform waarin het totale aanbod van huurwoningen te zien zou zijn. Dat is nu gerealiseerd met de website GroningenHuurt.nl.

'Door alles op één website aan te bieden, wordt het zoeken een stuk simpeler', vindt Acantus-bestuurder Anita Tijsma.

Overzicht

Naast een overzicht van de beschikbare huurwoningen, is het ook mogelijk om te bekijken welke huurwoningen in het bezit van een woningcorporatie zijn. Volgens Tijsma is die mogelijkheid een wens van de woningzoekenden.

'Als je in een bepaald dorp wilt wonen is het fijn om snel te kunnen kijken waar huurwoningen staan en van welke corporatie een bepaalde woning is', motiveert ze.

De website, die vandaag live is gegaan, is hier te vinden.