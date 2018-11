Onvolledige stembiljetten: 'Wij schrokken ons helemaal dood'

Het is met een sisser afgelopen, maar het incident met de onvolledige stembiljetten bij de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland veroorzaakte woensdag achter de schermen veel consternatie.

Op twee stembiljetten ontbraken de kandidatenlijsten van Hogeland Lokaal Centraal en GroenLinks. Anne Marie Smits, de lijsttrekker van GroenLinks, schrok zich een hoedje, toen ze het nieuws vernam.

Mailtje

'IK kreeg om een uur of twee een mailtje van een mevrouw die bij het stembureau in Zuidwolde wilde stemmen op GroenLinks, maar constateerde dat Groenlinks er niet op stond. Zij heeft vervolgens een ander formulier gekregen, maar wij schrokken ons natuurlijk helemaal dood', vertelt Smits.

Pas na negen uur

'Ik heb direct contact gezocht met onze burgemeester Koos Wiersma (van de Marne, red.), die uiteraard al op de hoogte was. Hij vertelde dat alle formulieren zouden worden gecontroleerd. Maar de stembiljetten die al in de bussen zaten, konden pas om negen uur gisteravond worden gecontroleerd. Dat is gebeurd, en om elf uur 's avonds nog een keer.'

Belachelijk

Smits heeft er bewust voor gekozen om het nieuws stil te houden tot na het sluiten van de stembussen: 'Het leek me niet verstandig om het eerder naar buiten te brengen, want dan gaan mensen, die van plan waren te stemmen, afhaken. Dan weet je zeker dat het helemaal misgaat en dan hadden we over twee weken deze procedure overnieuw moeten doen.'

'Ik ben ervan overtuigd dat dit de verkiezingsuitslag niet heeft beïnvloed. Maar dit moet natuurlijk worden uitgezocht, dit is belachelijk.'

Doemscenario

Maar wat als het nou tien of twintig biljetten waren geweest? Smits: 'Ik heb tegen Koos gezegd: als het er tien of twintig zijn, en als dat de uitslag heeft beïnvloed, dan gaan wij niet akkoord.'

En dat zou volgens Smits een doemscenario zijn. 'Als de verkiezingen over hadden gemoeten, dan had de nieuwe gemeenteraad van het Hogeland nooit op 2 januari kunnen beginnen.'

Geen invloed

Lijsttrekker Nico Werkman van Hogeland Lokaal Centraal kan zich er niet zo druk om maken. 'Het heeft geen invloed gehad op de uitslag. En ik mag toch aannemen dat het om niet meer dan twee biljetten gaat, zoals is gezegd.'

Vaker gebeurd

Is dit ooit eerder gebeurd? Woordvoerder Heleen Hörmann van de landelijke Kiesraad denkt van wel. 'Ik heb de voorbeelden niet paraat, maar bij mijn weten is dit wel eens eerder voorgekomen.'

'De gemeenteraad beslist of de verkiezingen over moeten worden gedaan in dit soort gevallen', zegt Hörmann. 'Dat is in dit geval niet aan ons. Wij kunnen wel advies geven, maar bij lokale verkiezingen ligt de beslissing bij de gemeenteraad.'

