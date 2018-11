'Zeer grote brand' uitgebroken bij vleesverwerker in Winschoten (update)

In Winschoten woedt volgens de brandweer 'een zeer grote brand' in een vleeswarenfabriek. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden en hulp te verlenen.

Het gaat om een pand aan de Papierbaan op het industrieterrein van Slagerij Hofman. Volgens de brandweer is al het personeel van de vleesverwerker in veiligheid gebracht. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen.

De brandweer probeert de brand in kantoordeel van het pand te houden, zodat het niet overslaat naar de aangrenzende loods en naburige panden.

Update 13:20 uur

Omdat er door de brand voor rook vrij komt die over de omgeving trekt, is er een NL-Alert verstuurd. Aan omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te schakelen en uit de rook te blijven.

De brand heeft ook gevolgen voor leerlingen van het Dollard College in Winschoten. Zij mogen de school aan het Hommesplein voorlopig niet verlaten.Volgens de directeur van de school gaat het om ongeveer negenhonderd leerlingen.

Droogruimte

De brandweer laat via Twitter weten dat de brand vermoedelijk in een droogruimte is ontstaan. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend.

De brand is inmiddels uitslaand. Ook wordt het afgezette gebied vergroot:



Brandweerlieden proberen de vlammen van buitenaf te blussen (Foto: Huisman Media)