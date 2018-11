NCG had 'geen toestemming' om versterkingsplan eerder te publiceren

Het plan van aanpak voor de versterkingsoperatie was al een paar weken klaar. Het lekte uit, er werd over geschreven en in alle gemeenten werd er over gesproken. Toch mocht de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het niet openbaar maken.

'Ik had geen toestemming om het eerder te publiceren', zegt waarnemend-NCG Herman Sietsma. 'Ik ben gebonden aan mijn opdrachtgevers.'

Plan voor versterking

In het plan voor de versterking staat hoeveel huizen een verhoogd risico lopen bij een zware aardbeving en dat ze daarom geïnspecteerd en mogelijk versterkt moeten worden. Het plan is sinds begin november klaar, maar tot donderdag officieel geheim.

Wel of niet?

De opdrachtgevers voor het plan zijn het Rijk, de provincie en de tien gemeenten. Maar van wie het plan niet gepubliceerd mocht worden, blijft onduidelijk. Want bij de provincie en de gemeenten is men van mening dat het plan best eerder de openbaarheid in had gemogen.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft echter een andere lezing. 'De gemeenten wilden tijd voor goede communicatie naar de burgers. Zodra dat op de rails was, mocht het plan openbaar.'

Vingerwijzen

Dit vingerwijzen staat symbool voor het feit dat geen van de opdrachtgevers de verantwoordelijkheid wil dragen voor het plan van de NCG. Dat is opmerkelijk, want op de voorpagina staat toch echt: 'In opdracht van het Rijk, provincie Groningen en de tien aardbevingsgemeenten.'

Op de vraag wie er dan politiek verantwoordelijk is voor het plan, blijft waarnemend-NCG Herman Sietsma dan ook even stil. 'Dat is een hele interessante vraag...'

Niet een privé-plan

Het Rijk, de provincie en de gemeenten hebben het plan voor de versterking namelijk niet formeel vastgesteld. Hun stelling is steevast: het plan is van de NCG, niet van ons.

'Het is natuurlijk niet een privéplan van mij of van de NCG-organisatie', pareert Sietsma de stellingname. 'Het is iets wat alle opdrachtgevers gaan uitvoeren, volgens mij. Maar ik snap van sommigen wel de behoefte om afstand te houden, want niet iedereen is het eens met de methode.'

Samen verantwoordelijk?

Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is er maar één lezing die recht doet aan de situatie: 'Het plan is van de NCG, een uitvoeringsorganisatie met drie opdrachtgevers.'

'Het Rijk is primair verantwoordelijk', zegt de burgemeester van Appingedam. 'Het Rijk gaat over hoeveel gas er wordt gewonnen en is dus verantwoordelijk voor de veiligheid en het Rijk gaat over het geld.'

Minister gaat over het geld

Sietsma geeft na wat aarzelen ook aan dat de publieke verantwoordelijkheid voor een groot deel bij de minister ligt, maar dat de regio ook verantwoordelijkheid moet dragen. 'De middelen komen van de minister, dus hij is daarvoor publiek verantwoordelijk. Maar ik zeg daarbij: de lokale bestuurders zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering.'

Last

Het vingerwijzen brengt de tijdelijke NCG overigens niet meer van z'n stuk. 'Ik zeg dan maar: dat is de last van een opdrachtgeverschap dat enigszins gedifferentieerd is, als u begrijpt wat ik bedoel.'

'Ik werk hier nu een half jaar in Groningen met veel overtuiging aan deze klus', vertelt Sietsma. 'Het is lastig opereren hier in een ingewikkeld dossier met veel belangen. Het is goed dat we hier samen zeggen: we gaan een kant op en we gaan uitvoeren.'

'Discussies zullen er altijd zijn, dat mag ook. Maar het mag niet de voortgang hinderen', besluit de NCG.

