'Veel mensen liepen met sjaals voor hun mond'

'Deze ondernemer had net flink geïnvesteerd, het is ontzettend triest dat hem dit overkomt.' Wethouder Bard Boon bekomt, net als heel Winschoten, van de felle brand die vleesverwerker Hofman donderdagmiddag in de as legde.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Een brand met impact

Vooral de laaghangende rook die bij de brand vrijkwam, zorgde voor veel problemen. Scholieren mochten hun school niet verlaten. 'En in het centrum liepen veel mensen met sjaals voor hun mond', constateerde de wethouder. Inmiddels is het nablussen begonnen. De schade is groot.



Meten is kans op hartaanval weten

Onderzoekers van het UMCG kunnen sinds kort het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten voorspellen met een meetapparaat zo groot als een baksteen. Verslaggever Beppie van der Sluis testte het apparaatje.



Koffiedik kijken na verkiezingen

Voor de ene partij was het een historische avond, voor de ander een avond om snel te vergeten. De verkiezingsuitslagen zorgen voor veel veranderingen in de fusiegemeenten Het Hogeland, Westerkwartier en Groningen. Wij kijken terug met de hoofdrolspelers in de drie gemeenten én blikken vooruit op de college-onderhandelingen in Stad.



Dieren in je tuin bijvoeren?

De winter komt eraan, veel mensen hebben de vetbollen al in de tuin hangen en willen graag iets doen om de dieren in de tuin te helpen. Sinds kort ligt in de schappen zelfs egel- en eekhoornvoer. Maar is dat wel nodig? Pim Lollinga van Faunavisie Westernieland: 'Geef egels in elk geval geen melk.'



Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.