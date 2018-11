Lees terug: Sein 'brand meester' gegeven in Winschoten

De brand in Winschoten lijkt onder controle. De brandweer heeft zojuist het sein brand meester gegeven.

De brand in een vleeswarenfabriek aan de Papierbaan brak rond het middaguur uit.

Leerlingen van het Dollard College moesten tijdelijk verplicht binnen de schoolmuren blijven, vanwege de hevige rookontwikkeling in de omgeving. Later op de middag mochten ze naar huis.

Ook het Ubbo Emmius riep leerlingen op rekening te houden met de brand, maar zij hoefden niet verplicht op school te blijven.

Meteen naar huis

'Wij hebben de leerlingen meegedeeld dat als ze vrij zijn, ze meteen naar huis moeten gaan. We willen niet dat ze bij de brand gaan kijken', vertelt directeur Jaap Bakker van het Ubbo Emmius.

Het Dollard College hield de deuren wel gesloten totdat er duidelijkheid was. Die kwam er rond drie uur.

Mierennest

Verslaggever Jetta Post was in de kantine van het Dollard College: 'Het lijkt wel een mierennest met middelbare scholieren'.

Regiodirecteur Laurens Veenstra hield al rekening met het ergste: 'We hebben nog een hele vriezer met tosti's en een koelkast vol met drankjes, dus dat komt wel goed', zei hij lachend. Die bleken niet nodig.

'Nog wel even bezig'

Wethouder Bard Boon vermoedde dat de brand niet zomaar geblust is. 'De rook gaat bijna over het hele centrum, de wind staat net verkeerd. Als ik dit zo zie, is de brandweer nog wel even bezig.'

In totaal zijn acht brandweerkorpsen ter plekke. Het nablussen gaat nog uren duren.

