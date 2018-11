Wereldbazar wil ruim drie miljoen euro zien van gemeente Oldambt

De Wereldbazar Holding BV daagt de gemeente Oldambt voor de rechter. Wereldbazar verwijt de gemeente bewuste vertraging van het megaproject.

Het bedrijf wil ruim drie miljoen euro van de gemeente zien voor geleden schade. Daarbovenop wil Wereldbazar ruim vier ton hebben als vergoeding voor de extra kosten van het aanvragen van een nieuwe vergunning.

Vertraging

De plannen voor een wereldbazar dateren van twaalf jaar geleden. Sinds dat moment hebben de toenmalige gemeente Reinderland en de huidige gemeente Oldambt 'het project expres vertraagd', zegt Petra van Gaalderen, directeur van het bedrijf. 'Ze willen niet dat ik er kom.'

Van Gaalderen voelt zich oneerlijk behandeld. 'Andere bedrijven hebben het vaak binnen een halfjaar geregeld, wij zijn al twaalf jaar aan het wachten. Daarnaast moeten wij dingen doen die wij helemaal niet hoeven te doen.'

Oneerlijk behandeld

Volgens Van Gaalderen moest er bijvoorbeeld koste wat kost een fietspad worden aangelegd. Dat is haar in 2010 verteld, zegt zij. 'Vervolgens werd in 2017 opeens gezegd dat dat fietspad er helemaal niet hoeft te komen. Dat is gewoon bewuste vertraging.'

Volgens de directeur zijn er talloze voorbeelden van oneerlijke behandeling. 'Wij hebben een stapel van wel anderhalve meter hoog met dossiers. Eén daarvan gaat over burgerparticipatie. Wij hebben onder andere een informatieavond moeten organiseren. Dat is kul. Dat hoeft een supermarkt ook niet te doen.'

Reactie Oldambt

Volgens wethouder Laura Broekhuizen van Oldambt klopt dat niet helemaal. 'Het is niet raar om inwoners te betrekken bij grootschalige ontwikkelingen die impact hebben op de buurt of de samenleving.'

Broekhuizen kan niet veel zeggen over de zaak, omdat de rechtszaak nog moet plaatsvinden. Maar over het 'bewuste vertragen' zegt zij: 'De gemeente herkent zich niet in het beeld dat geschetst wordt.'

Oldambt heeft een verzekering voor dit soort zaken. Daaruit is nu een advocaat toegewezen.

Overdekte markt

Wereldbazar moet 550 ondernemers huisvesten. In de overdekte markt zouden onder andere oosterse producten verkocht worden. Verder moet er ruimte zijn voor handgemaakte producten en souvenirs.

Volgens Van Gaalderen heeft zij intussen ruim 5,6 miljoen in het megaproject gestopt.

Lees ook:

- Wereldbazar Winschoten krijgt nieuwe kans (2017)

- Volgend hoofdstuk in soap: nieuwe kans voor De Wereldbazar? (2017)