Kanonskogels uit Delfzijl overgedragen aan waterschap

De kanonskogels en andere munitie die afgelopen zomer werd gevonden tijdens werkzaamheden aan de zeedijk bij Delfzijl worden vrijdag overgedragen aan Waterschap Noorderzijlvest.

Jan Been

De kogels zijn in 1813 en 1814 afgevuurd door Engelse oorlogsschepen tijdens het beleg van Delfzijl. Het gaat om gietijzeren kanonskogels, enkele loden musketkogels en kogels van een zogenaamd percussiegeweer. Ook werden grote ijzeren spijkers en een bijna drie kilo wegend contragewicht gevonden tijdens de werkzaamheden bij het Eemshotel.

In Franse handen

De vesting Delfzijl was tweehonderd jaar geleden in Franse handen. De vesting werd geleid door kolonel Maufroy die niet wilde geloven dat Napoleon was verslagen. Engelse oorlogschepen belegerden de vesting Delfzijl gedurende zes maanden vanaf de Eems.

De archeologische vondsten werden gedaan tijdens de werkzaamheden van de versterking van de zeedijk.