Minister sluit akkoord: NAM betaalt versterkingoperatie en staat op afstand

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat heeft donderdag een overeenkomst gesloten met de NAM over de vergoeding voor alle kosten van de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied.

Met deze overeenkomst komt de NAM ook bij de versterkingsoperatie op afstand te staan en is zij alleen nog verantwoordelijk voor het betalen van de kosten.

Minister Wiebes heeft de overeenkomst naar de Tweede Kamer gestuurd samen met het plan van aanpak voor de versterking - genaamd 'Veiligheid voorop en de bewoner centraal' - dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) donderdag heeft gepresenteerd.

Overeenkomst

Uitgangspunt van de overeenkomst is dat de minister verantwoordelijk is voor het veiligheidsbeleid en dat de daaruit voortvloeiende versterkingsuitgaven voor rekening van de NAM komen. Verder is vastgelegd dat de NAM de kosten betaalt van alle voor de veiligheid noodzakelijke versterking van gebouwen.

Daarnaast herbevestigt de overeenkomst de afspraken die de minister eerder heeft gemaakt met de regio en de NAM, over de versterking van panden waarbij de uitvoering reeds is gestart of waarvan de bewoners vergaande toezeggingen hebben gekregen.

