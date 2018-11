Deel dit artikel:













Coops en Nieborg Hoogezand eerste slachtoffer van bankroet Barkmeijer Coops en Nieborg in Hoogezand (Foto: RTV Noord)

Het Hoogezandster constructiebedrijf Coops en Nieborg hangt een faillissement boven het hoofd. De onderneming is in zwaar weer geraakt nadat het de rekeningen die uitstonden bij de failliete scheepswerf Barkmeijer in Stroobos niet meer betaald kreeg.

Geschreven door Loek Mulder

Redacteur NoordZaken

Coops en Nieborg heeft zelf het faillissement aangevraagd en de bijna honderd medewerkers naar huis gestuurd. Volgende week dinsdag spreekt de rechtbank zich erover uit. Belangrijke leverancier Coops en Nieborg is een belangrijke leverancier van scheepsluiken en dekkranen voor de noordelijke scheepswerven. Ook Barkmeijer was een van de klanten. Dat bedrijf ging eind oktober failliet omdat het zich vertilde aan een opdracht voor een Britse rederij. Ook andere problemen Naast de opdracht voor Barkmeijer zouden volgens FNV-vakbondsbestuurder Ad de Vos de moeilijkheden bij Coops en Nieborg verder zijn verergerd door problemen bij een andere klant. 'Geluiden dat het moeizaam ging waren er al een tijdje', zegt De Vos. 'Mannen met wie we spreken en die al langer bij het bedrijf werken, voelen dat feilloos aan.' Zeker toen meerdere leveranciers sinds kort weigerden goederen aan Coops en Nieborg te leveren, werd de ernst van de situatie duidelijk.

De scheepsbouw toont verbetering, er is dus wel vraag naar werk van toeleveranciers als Coops en Nieborg Albert Kuiper - Vakbond FNV Kans op doorstart? De Vos heeft de directie van de onderneming nog niet kunnen spreken. Iets dat vanwege de gesloten cultuur van het bedrijf altijd al lastig was, aldus De Vos. De Vos' vakbondscollega Albert Kuiper zegt ervan uit te gaan dat er nu al aan een doorstart gewerkt wordt. 'De scheepsbouw toont verbetering, er is dus wel vraag naar werk van toeleveranciers als Coops en Nieborg.' Barkmeijer-effect Direct nadat Barkmeijer kopje onder ging, spraken bedrijven in de scheepsbouwsector al hun zorg uit over het effect ervan. Vanwege de prominente positie van Barkmeijer zou het faillissement van de werf andere bedrijven mee naar beneden kunnen sleuren. Lees ook: - Vrees voor domino-effect na omvallen scheepswerf Barkmeijer

