'Doorlooptijden Huurcommissie meer dan verdubbeld'

Huurders moeten vaak lang wachten voordat een zaak in behandeling wordt genomen bij de Huurcommissie, of totdat er een uitspraak wordt gedaan over hun zaak.

Dat zeggen Jolien Bruinewoud van de Groninger Studentenbond (GSb) en Denise Zonnebeld van het Groningse juridisch adviesbureau Frently, na berichtgeving op EenVandaag.

Ruim zeven maanden

Volgens de wet moet de Huurcommissie binnen vier maanden uitspraak doen. Denise Zonnebeld houdt nauwkeurig bij wanneer ze een zaak in behandeling neemt en wanneer de uiteindelijke uitspraak volgt.

Bij 154 zaken die Zonnebeld behandelde in 2017 en dit jaar, duurde het gemiddeld zeven maanden voordat de Huurcommissie een uitspraak deed. Bij één daarvan duurde dit veertien maanden. 'De doorlooptijden zijn meer dan verdubbeld ten opzichte van de jaren daarvoor', zegt Zonnebeld.

'Bang dat het afschrikt'

'Ons huurteam merkt ook dat de wachttijden oplopen', zegt Jolien Bruinewoud. 'Het is lastig om er een getal aan te koppelen, maar we nemen ongeveer vijf zaken per week in behandeling. Regelmatig krijgen we maanden later van huurders te horen, dat ze nog wachten op een uitspraak over hun zaak.'

'Ik ben bang dat het een afschrikwekkende werking heeft naar studenten, omdat het te lang duurt voordat een zaak wordt afgerond. Als je schimmel in je woning hebt en je moet een jaar wachten op een uitspraak, ga je misschien liever verhuizen dan zo lang wachten', vertelt Bruinewoud.

Landelijk probleem

EenVandaag schrijft dat het een landelijk probleem is en dat verschillende fracties in de Tweede Kamer actie eisen van Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken.

De Huurcommissie zelf zegt tegen de actualiteitenrubriek dat een aantal zaken vertraging oploopt en wijt dat aan de hoge werkdruk. 'De instroom van zaken in 2018 is meer dan verwacht. De Huurcommissie had zich voorbereid op 6.615 geschillen dit jaar. Dat aantal hadden we in september al bereikt. We verwachten dit jaar op 10.000 zaken uit te komen.'

