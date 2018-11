Ondernemers Bollegraaf en Tenfelde botsen hard voor de rechtbank

Bijna vijf miljoen euro wil ondernemer Heiman Bollegraaf zien van het bedrijf Bollegraaf Recycling Machinery in Appingedam, directeur Edmund Tenfelde en ABN Amro Participaties.

Die eis legde de oud-directeur donderdag op tafel bij de rechtbank in Amsterdam.

Onder druk

Daar troffen beide ondernemers elkaar om de zaak rond de overname in 2015 van Bollegraaf Machinery uit te vechten. Volgens Heiman Bollegraaf is hij destijds onder druk gezet door ABN AMRO om zijn bedrijf te verkopen.

De bank had hem bij de afdeling bijzonder beheer ondergebracht en de kredietkraan dichtgedraaid.

Men wilde mij helemaal leegplukken Heiman Bollegraaf

'Oplichters'

Een geëmotioneerde Bollegraaf zei dat hij daardoor met de rug tegen de muur werd gezet. 'Ik kon geen orders meer aannemen en geen bankgaranties meer afgeven. Het ondernemen werd me volledig onmogelijk gemaakt. Ik had voor mijn gevoel met oplichters te maken. Men wilde mij helemaal leegplukken. Ik vertrouwde het helemaal niet meer.'

Dat laatste ging ook over het optreden van interim-directeur Tenfelde. Die kwam als adviseur van Bollegraaf binnen, maar hij speelde volgens Bollegraaf onder één hoedje met de bank.

Miljoenenschade

Bollegraaf, die zegt dat hij nooit een cent voor de verkoop van zijn onderneming heeft gekregen, berekent de schade die hij heeft geleden op 4,7 miljoen euro, ruwweg het bedrag dat zijn aandelen waard waren voor verkoop van de onderneming.

Er is ook geen enkele regel in de verkoopovereenkomst onaanvaardbaar of onrechtmatig advocaat van Tenfelde

Volgens de verdediging van Tenfelde zijn de beschuldigingen van Bollegraaf volledig uit de lucht gegrepen. 'De verkoop van het bedrijf is onder geen enkele bedreiging tot stand gekomen', zei de advocaat van Tenfelde.

'Er kan dus ook geen sprake zijn van nietigverklaring van de transactie. Er is ook geen enkele regel in de verkoopovereenkomst onaanvaardbaar of onrechtmatig.'

Genoegdoening

De rechter had de nodige moeite uit te vissen waar Bollegraaf precies op aan stuurde. 'U wilt de hele overeenkomst nietig verklaren? Dat de hele verkoop wordt teruggedraaid en dat alles ongedaan wordt gemaakt?'

Dat zou betekenen dat Bollegraaf opnieuw eigenaar zou worden van het bedrijf dat hij heeft verkocht. Dat was niet de bedoeling, stelde Bollegraaf. Hij wil genoegdoening.

Onze standpunten liggen zover uit elkaar advocaat van Bollegraaf

Claims

Over en weer werden ook nog boetes geëist. Tenfelde en het bedrijf claimen 1,5 miljoen euro van Bollegraaf omdat hij geheimhoudingsclausules in het contract zou hebben geschonden door met onder meer RTV Noord te spreken en berichten op Facebook te plaatsen.

Bollegraaf wil dat de tegenpartij beboet wordt omdat die contractafspraken niet zou zijn nagekomen.

Geen water bij de wijn

De rechter deed meerdere pogingen de partijen bijeen te krijgen, maar geen van beide wilde ook maar een duimbreed toegeven. Een schorsing om dichter bij elkaar te komen leverde ook niks op.

'Onze standpunten liggen zover uit elkaar. Ik zie niet gebeuren dat een van beide partijen water bij de wijn zal doen', aldus de advocaat van Bollegraaf.

De rechter doet 16 januari uitspraak.

