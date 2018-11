Akkoord over bed-bad-broodregeling na maanden onderhandelen

Na maandenlange onderhandelingen met gemeenten heeft staatssecretaris Harbers van Asielzaken een akkoord bereikt over de bed-bad-broodvoorzieningen verspreid door het land.

Er komt eerst een proef met vijf gemeenten. Dat zijn naast Groningen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven, meldt de NOS.

Drie jaar

Bij de aanpak wordt gekeken naar de achtergrond van de uitgeprocedeerden, zoals de bereidheid om vrijwillig terug te keren en of zij in een ander EU-land al eerder asiel hadden aangevraagd.

Na drie jaar wordt gekeken of de aanpak werkt en leidt tot meer gevallen van vrijwillig vertrek of uitzetting. Als dat zo is komen er nog drie locaties in het land bij.

Kleinschaliger

Het Rijk betaalt de komende drie jaar 48 miljoen euro voor deze acht locaties. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat aan de opvangvoorzieningen meebetalen.

Daarnaast mogen de andere bed-bad-broodplekken in het land openblijven, maar de overheid betaalt aan deze locaties niet mee. Ook moeten de gemeenten die over deze locaties gaan ze kleinschaliger maken en er minder mensen opvangen.

Niet op straat

De bed-bad-broodvoorzieningen zijn initiatieven van particulieren en organisaties in gemeenten en van gemeenten zelf voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen of willen vertrekken. De gemeenten willen hen niet op straat laten staan.

De discussie tussen het kabinet en de gemeenten heeft maanden geduurd omdat er werd onderhandeld over wie welke kosten betaalt, en of de kleine opvangplekken toch open mochten blijven.

Volgende week

Staatssecretaris Harbers wilde er donderdag in een Kamerdebat nog niet op ingaan. Hij zei dat de puntjes op de i worden gezet. Volgende week wordt het akkoord gepresenteerd.

De gemeente Groningen wil nog niet bevestigen dat er een akkoord is bereikt.

