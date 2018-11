Op de Kampweg (N365) bij Onstwedde is donderdag aan het begin van de avond een auto op een graafmachine gebotst.

De automobilist is na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

Inschattingsfout

De auto botste achter op de graafmachine. De politie vermoedt dat de bestuurder een inschattingsfout heeft gemaakt.

De auto is door een berger afgevoerd.