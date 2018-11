Karsten Veen in actie bij de Wielermeerdaagse (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Het criterium van Leek keert terug in de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier. De wedstrijd stond vijftien jaar lang niet op de wielerkalender in Groningen.

'Het moet een ouderwets bruisend criterium op vrijdagavond worden', zegt Thijs Rondhuis van het plaatselijke organisatiecomité. 'We keren terug naar de wortels van de meerdaagse, daar waar het in 1982 allemaal begon.'

'Extra mooi is dat onze hoofdsponsor Amysoft in Leek gevestigd is', vult voorzitter Theo Jurriëns aan.

Zes koersen

Van oudsher bestaat de Wielermeerdaagse uit zes koersen. De afgelopen editie werd er in vier dorpen gereden. Peize trok zich daarna terug waardoor de noodzaak ontstond om naar andere locaties op zoek te gaan.

Dat is dus Leek geworden. Het parcours wordt 2,4 kilometer lang en de toeschouwers worden vermaakt met live muziek. Daarnaast is er ook een braderie.

