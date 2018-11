Burgemeester van Assen zegt lidmaatschap VVD op

Burgemeester Marco Out van Assen heeft zijn VVD-lidmaatschap opgezegd. Hij maakte dat via Facebook bekend.

In een lange verklaring geeft hij aan wat zijn beweegredenen zijn. Vooral het sneuvelen van de burgemeesterskroonbenoeming steekt hem, meldt RTV Drenthe.

Verder van de partij af

'Steeds vaker betrapte ik me er de afgelopen tijd op dat ik me ongemakkelijk voelde wanneer de letters VVD aan mijn naam of functioneren als burgemeester werden verbonden. Steeds vaker betrapte ik me erop, dat ik me niet vertegenwoordigd voelde door volksvertegenwoordigers die mede door mij waren gekozen en contributie betaalden bij dezelfde partij. Steeds vaker las ik VVD standpunten die te ver van mijn persoonlijke waarden en mening afstaan.'

Out was voor zijn carrière in de Drentse politiek statenlid in de provincie Groningen.

